Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Marbach) Honda-Fahrer gerät ins Bankett und verletzt sich schwer

Marbach (ots)

Auf der Kreisstraße zwischen Marbach und Bad-Dürrheim ist am Montagmorgen gegen 8 Uhr ein Motorradfahrer verunglückt. Der 19-Jährige auf seiner Honda geriet in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts ins Bankett, wo er die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Eine hinterherfahrende Frau hatte den Unfall beobachtet. Bei dem Unfall wurde der junge Mann schwer verletzt, er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Den Schaden an der CB 500 gibt die Polizei mit 5000 Euro an. Aufgrund des Unfalls und Reinigung der Fahrbahn musste die Kreisstraße für rund eine Stunde voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell