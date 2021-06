Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach, Lkrs. VS) Wolfacher Motorradfahrer ignoriert Haltezeichen

Schonach (ots)

Recht dreist hat sich am Sonntag ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 109 verhalten. Wegen eines Unfalls auf der Strecke zwischen Oberprechtal und Schonach musste der Verkehr von der Polizei an der Unfallstelle geregelt werden. Dabei fiel den Beamten ein vorbeikommender Fahrer einer sportlichen BMW S 1000 RR auf, an dem lediglich die obere Hälfte eines Kennzeichens mit den Buchstaben "WOL" (Wolfach) montiert war. Der Fahrer dieser hellblauen Maschine mit auffallend neongelben Felgen passierte kurze Zeit später erneut die Beamten. Deren Anhaltezeichen wegen des fehlenden Kennzeichenteils ignorierte der Biker, der einen dunklen Lederkombi mit neongelben Applikationen trug. Er fuhr einfach um die Beamten herum, gab Gas und raste in Richtung Oberbrechtal davon. Die Polizei hat nun weitere Ermittlungen eingeleitet.

