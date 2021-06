Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Defekter Brandmelder in Wohnung löst Alarm aus

Rottweil (ots)

Ein offensichtlich defekter Brandmelder in einer Wohnung in der Legionstraße hat am Sonntagabend gegen 19 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit 30 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen an. In dem Objekt gab es aber weder Feuer noch Rauch. Bei der Überprüfung des Melders stellte sich ein Defekt heraus, der zu diesem falschen Alarm führte.

