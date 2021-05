Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

Rhein-Neckar-Kreis: Kollision zweier Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14:20 Uhr kollidierten in der Froschgasse zwei Radfahrer. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah ein 78-jähriger Radfahrer an der Kreuzung Froschgasse/ Kegelbahnweg einen von links kommenden Rennradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der jugendliche Rennradfahrer und der 78-Jährige kamen beide zu Fall und wurden hierbei leicht verletzt. Notärztliche Versorgungsmaßnahmen waren nicht erforderlich. Die Polizei ermittelt nun den genauen Tathergang des Verkehrsunfalles und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/ 5709-0, zu melden.

