Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Frau nimmt Radfahrer Vorfahrt und fährt weiter

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Bei einem Unfall hat sich ein Radfahrer am Sonntag um 16 Uhr in Heidelberg-Neuenheim an Knie und Handgelenk verletzt. Der 56-Jährige war mit seinem E-Bike auf der Uferstraße in Richtung Posseltstraße unterwegs, als eine 24-Jährige aus der Werder- in die Uferstraße einbog. Der Mann machte eine Vollbremsung und stürzte. Als er die Frau bat, auf dem dortigen Parkplatz zu halten, entfernte sie sich mit dem Satz, dass doch nichts passiert sei. Weitere Zeugen beobachteten den Vorfall.

