Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Beim Ausparken Auto gerammt

Heidelberg-Bergheim (ots)

Als eine 33-jährige Heidelbergerin mit ihrem Opel am Samstag um 13.20 Uhr in der Poststraße in Bergheim vom Straßenrand losfahren wollte, kollidierte sie mit dem Fiat einer 47-Jährigen aus Schwetzingen, die gerade die Poststraße entlangfuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

