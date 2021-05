Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Unbekannter streift mit Auto anderes Fahrzeug und fährt weiter - Zeugen gesucht

Mannheim-Neuhermsheim (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag um 13.30 Uhr mit einem Mazda seitlich einen BMW gestreift, der im Hellebardenweg in Mannheim-Neuhermsheim am Straßenrand parkte und fuhr ohne anzuhalten weiter. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Der Fahrer soll schulterlange Haare gehabt und eine Brille getragen haben. Da sich die Zeugin das Kennzeichen gemerkt hatte, suchten Polizeibeamte den 75-jährigen Fahrzeughalter in Mannheim auf. Sie fanden auch den Mazda, der neue Unfallschäden an der rechten Seite aufwies. Der 75-Jährige bestritt, dass das bereits abgemeldete Fahrzeug unterwegs gewesen wäre. Der Schaden beträgt insgesamt rund 1800 Euro. Verletzt wurde niemand.

Weitere Hinweise bitte an das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 0621/174-0.

