Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hühnerkadaver in Tragetaschen aufgefunden

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen gegen 8:30 Uhr wurden in Sinsheim-Hilsbach, in der Elsenzer-Weg-Hohle, zwei Tragetaschen mit insgesamt zehn Hühnerkadavern aufgefunden. Anhand des Verwesungszustands der Tiere ist davon auszugehen, dass sich diese noch nicht lange in den Tragetaschen befanden. Keines der Hühner wies offensichtliche Verletzungen auf, auch war keines der Tiere beringt.

Die Polizei sucht derzeit noch nach weiteren Hinweisen, wer sich der Tiere dort entledigt haben könnte.

Zeugen, die nähere Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/6900 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell