Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Auffahrunfall mit leicht verletzter Autofahrerin

Heidelberg (ots)

Am Samstag gegen 19:15 Uhr kollidierte in der Speyerer Straße ein 26-jähriger VW-Fahrer mit einem vorausfahrenden 23-jährigen Fahrer eines Toyotas. Auf Höhe des Stückerwegs musste der 23-Jährige aufgrund einer roten Ampel anhalten, was der hinterherfahrende VW-Fahrer zu spät erkannte und diesem auffuhr. Durch den Aufprall verletzte sich der 23-Jährige leicht. Bei dem Unfall entstand an den Autos ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

