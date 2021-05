Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Geschwindigkeits-Messanhänger beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am Samstagabend in Angelbachtal einen Geschwindigkeits-Messanhänger. Die Täter besprühten kurz vor Mitternach die Panzerglasscheibe des sogenannten Enforcement-Trailers der Stadtverwaltung Sinsheim, der zur Geschwindigkeitsmessung in der Heidelberger Straße aufgestellt war. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

