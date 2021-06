Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand eines Altpapiercontainers - Parkende Fahrzeuge zerstört

Wolfsburg (ots)

Lehre OT Wendhausen, Autorasthof, In den Lohbalken 31.05.2021, 13.48 Uhr

Montagnachmittag geriet aus bisher unbekannter Ursache auf einer Freifläche des Autorastparks in Lehre-Wendhausen ein Standard Container in Brand, welcher auf in unmittelbarer Nähe Holzpaletten sowie parkende Fahrzeuge übergriff und diese erheblich beschädigte. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden

Am frühen Montagnachmittag bemerkte eine Zeugin durch ein Fenster starken, schwarzen Qualm über einem Container und verständigte umgehend die Feuerwehr. Beim zeitgleichen Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren aus Lehre, Wendhausen, Essehof, Essenrode und der Polizei schlugen hohe Flammen aus einem blauen metallischen Altpapiercontainer.. Ein neben dem Container parkender Polo brannte vollständig aus; zwei weitere Fahrzeuge (ein Mercedes und ein Mini) wurden durch den übergreifenden Brand erheblich beschädigt. Der Brandort wurde beschlagnahmt Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell