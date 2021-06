Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen) Einbruch in Museum - Zeugen gesucht

Engen (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach einem Einbruch in ein Museum in der Hegaustraße, der sich am gestrigen Sonntag gegen 19.30 Uhr ereignet hat. Ein Unbekannter verschaffte sich über ein Fenster an der Gebäuderückseite Zutritt zu dem Museum. Im Anschluss versuchte er eine Tür im Inneren aufzuhebeln. Dies gelang ihm nicht. Da ein Alarm ausgelöst wurde, verließ der Täter - vermutlich abermals durch das Fenster - das Gebäude wieder. Entwendet wurde nach aktuellem Stand nichts. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Engen (Tel. 07733/9409-0) zu melden.

