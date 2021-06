Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsbehinderung durch Fahrradaufzug

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Bielefeld (FK) - Für Sonntag (06.06., 15:00 Uhr - 17.30 Uhr) wurde bei der Polizei Gütersloh eine Versammlung in Form eines Aufzugs angemeldet.

Die Versammlung der Radfahrenden wird absprachegemäß am Konrad-Adenauer Platz in Gütersloh beginnen. Weiter wird die Berliner Straße, die Friedrich-Ebert Straße und anschließend die B61 in Richtung Bielefeld befahren. Der Aufzug der 50-200 Teilnehmer wird in Bielefeld-Ummeln am Knappenweg enden.

Der Versammlung wurde unter Auflagen stattgegeben und wird durch die Polizei begleitet.

