Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Zeugen wurden am Donnerstag (03.06., 14.25 Uhr) auf einen Einbruch in ein Haus an der Speckstraße aufmerksam.

Die beiden Einbrecher, ein 21-Jähriger und ein 48-Jähriger, konnten noch vor Ort auf frischer Tat festgenommen werden. Ihre Beute hatten die beiden Männer aus Versmold bereits zum Abtransport bereitgelegt.

Beide Männer wurden nach entsprechenden Vernehmungen nach Hause entlassen. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell