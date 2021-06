Polizei Gütersloh

POL-GT: Streit mit Messer endet im Krankenhaus

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ersten Erkenntnissen nach kam es am Sonntag (03.06., 14.30 Uhr) nach einem gemeinsamen Umtrunk innerhalb einer Wohnung an der Gneisenausstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 35-jährigen Gütersloher und einem 38-jährigen Gütersloher. Im Zuge der anschließend wechselseitigen Handgreiflichkeiten, stach der 35-Jährige derzeitigen Erkenntnissen nach mit einem Messer nach dem 38-Jährigen. Dieser erlitt dabei Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Der 35-jährige erlitt leichte Verletzungen, welche vermutlich durch Schläge entstanden sind.

Beiden Beteiligten wurden auf Anordnung eines Richters Blutproben entnommen.

Der 38-Jährige verblieb im Krankenhaus. Der 35-Jährige wurde bis zur erfolgten Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam Gütersloh eingeliefert. Auf dem Weg dorthin beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Polizeibeamten. Gegen beide Männer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

