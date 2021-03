Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht/Straßenverkehrsgefährdung

Zeltingen-Rachtig (ots)

Am Sonntag, 07.03.2021, in der Zeit zwischen 17:33 Uhr und 17:45 Uhr, befuhr der Fahrer eines dunklen PKW Audi mit überhöhter Geschwindigkeit die Ortslagen Zeltingen und Rachtig. Der Fahrer verstieß hierbei auch mehrfach gegen das Rechtsfahrgebot, wodurch entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. Ferner verursachte er an der Einmündung B53/Moselstraße einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Sollten sie durch dieses Fahrverhalten in irgendeiner Form behindert und/oder gefährdet worden sein, so wird um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell