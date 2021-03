Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Aufbruch von Opferstock in Kapelle

Binsfeld (ots)

In der Zeit von Samstag, 06.03.2021, 19.00 Uhr bis Sonntag, 07.03.2021, 15.00 Uhr, wurde in der kleinen, abgelegenen "Pieta"-Kapelle neben der B50 zwischen Binsfeld und Spangdahlem der Opferstock aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Höhe des Diebesgutes steht derzeit noch nicht fest. Hinweise werden an die Polizei Wittlich unter 06571 / 926-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell