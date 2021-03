Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Prüm (ots)

Am 06.03.2021 kam es auf der L 24 kurz vor der Ortslage Schönfeld (Stadtkyll) nach einem Verkehrsunfall zu einem unerlaubten Entfernen von der Unfallörtlichkeit. Ein weißer BMW befuhr die L 24 aus Richtung B 51 in Fahrtrichtung Schönfeld. Ein weiterer PKW wollte aus einer Nebenstraße auf die L 24 in Richtung B 51 nach links abbiegen. Hierbei übersah er wahrscheinlich das bevorrechtigte Fahrzeug und fuhr auf die L 24. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Geschädigte nach links aus und kam sodann von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde das Fahrzeug durch den Aufprall im Graben erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Das unfallverursachende Fahrzeug, vermutlich ein schwarzer Kleinwagen, fuhr allerdings ohne anzuhalten weiter in Richtung B 51.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und/oder unfallbeteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Prüm per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de oder per Telefon 06551/942-0 zu wenden.

