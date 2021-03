Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Fahrradtasche

Gerolstein (ots)

Am Samstagmorgen, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr, kam es vor dem Lidl-Markt in Gerolstein, Sarresdorfer Straße, zum Diebstahl einer Fahrradtasche. Der Geschädigte stellte sein Fahrrad demnach vor dem Lidl-Markt ab und sicherte es. Als er seinen Einkauf erledigt hatte und diesen in den Fahrradtaschen verstauen wollte, stellte er den Diebstahl fest.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Daun unter der Tel. 06592 96260.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell