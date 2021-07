Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Bei Unfall mit Alkohol aufgefallen

Schwelm (ots)

Ein 41-jähriger Schwelmer wollte am Mittwoch aus einer Parklücke auf einem Parkplatz an der Wilhelmstraße fahren und stieß dabei mit einem auf der Fahrbahn befindlichen Mini Cooper zusammen. Der Schwelmer fuhr aus seiner Parklücke an und konnte einen Zusammenstoß mit dem 58-jährigen Mini-Fahrer nicht mehr verhindern. Bei der Unfallaufnahme fiel auf, dass der 58-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies. Der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

