Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand bei Alba Metall in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Abend gegen 17:20 Uhr kam es bei der Fa. Alba Metall in der Emsstraße zu einem Feuer in einer Verschrottungsanlage. Es kam Altmetall in zwei Containern in Brand. Auch ein Förderband wurde beschädigt. Das Feuer konnte schon nach 20 Minuten durch die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven gelöscht werden. Es kam nur kurzzeitig zu einer Rauchbelästigung in der Umgebung. Die Ermittlungen zur Ursache wurden aufgenommen.

