Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrüche in Kindergärten und Schule -#polsiwi

Bad Berleburg (ots)

In der Zeit von Dienstag (30.03.2021, 14:30 Uhr) bis Mittwoch (31.03.2021, 06:10 Uhr) suchten unbekannte Einbrecher zwei Kindertagesstätten auf. Der oder die Täter drangen durch ein Fenster in die Kita im Eichenweg ein. Im Kindergarten richteten sie beträchtlichen Schaden an, da zahlreiche Türen und Schränke gewaltsam geöffnet wurden. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Ein weiterer Einbruch wurde aus dem Kindergarten in der Berliner Straße gemeldet. Auch hier drangen ein oder mehrere Unbekannte durch ein Fenster in das Gebäude ein und verursachten im weiteren Verlauf einen geschätzten Sachschaden von mehreren tausend Euro. Entwendet wurde eine Geldkassette mit einer kleineren Bargeldsumme.

Aktuell erfolgt gerade die polizeiliche Aufnahme eines weiteren Einbruchs. Betroffen ist die Grundschule in Wemlighausen. Nach jetzigem Kenntnisstand dürfte die Tat im gleichen Zeitraum wie die vorgenannten Einbrüche stattgefunden haben. Die Kriminalpolizei Bad Berleburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02751 / 909-0.

