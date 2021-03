Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Jugendtreff -#polsiwi

Kreuztal (ots)

Zwischen Freitagabend (26.03.2021, 19:00 Uhr) und Dienstagmorgen (30.03.2021, 11:00 Uhr) sind ein oder mehrere unbekannte Täter in einen Jugendtreff im Bereich der Roonstraße eingebrochen. Vermutlich gelangten die Eindringlinge durch ein Fenster in das Gebäude. In dem Jugendtreff ist ein kleines Musikstudio eingerichtet. Hier drangen die Unbekannten ein, durchsuchten die dortigen Schränke und entwendeten mehrere Musikinstrumente (u.a. zwei Gitarren sowie eine Bassgitarre) und technisches Equipment im Wert von mehreren tausend Euro. Ein weiteres Gerät wurde offenbar zum Abtransport bereitgestellt, letztlich aber stehen gelassen. Möglicher weise sind die Täter gestört worden. Die Kriminalpolizei in Kreuztal bittet Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell