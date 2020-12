Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

GerolsteinGerolstein (ots)

Am 11.12.2020 gegen 17:35 Uhr befuhr ein 21-jähriger Unfallverursacher aus der VG Gerolstein mit seinem Personenkraftwagen die Brunnenstraße in Gerolstein aus Richtung Pelm kommend in Richtung Stadtmitte.

Im Bereich des Kreisverkehrs am Bahnhof mißachtete er die Vorfahrt eines 61-jährigen Unfallbeteiligten aus der VG Gerolstein, welcher die Kreisbahn aus Richtung des Parkplatzgeländes befuhr.

Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, bei welchem mittlerer Sachschaden entstand.

Die 58-jährige Beifahrerin im Fahrzeug des 61-Jährigen wurde durch die Kollision glücklicherweise nur leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



