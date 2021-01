Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der Brackeler Straße - Alkohol im Spiel

Lfd. Nr.: 0108 Am Freitagnachmittag (29.1.) am es auf der Brackeler Straße zu einem schweren Alleinunfall. Beim Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr 31-jähriger Dortmunder die Brackelerstraße in östliche Richtung. In Höhe des dortigen Firmengeländes eines Online-Versandhandels kam das Auto ins Schlingern und prallt dann links in die Leitplanke. Von dort abgewiesen, bricht das Auto seitlich aus und kippt auf die Seite. Der Fahrer kann durch einen Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall augenscheinlich leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher. Da der Verdacht besteht, dass der Fahrer zudem durch das Smartphone abgelenkt war, wurde dieses beschlagnahmt.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

