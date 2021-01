Polizei Dortmund

POL-DO: Korrektur zur Pressemitteilung Nr. 0098

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0106

In der Pressemitteilung Nr. 0098 haben wir von einem Schwerpunkteinsatz in der nördlichen Innenstadt berichtet. Darin ist uns ein kleiner Fehler unterlaufen. Im vierten Absatz haben wir von einer Menge von rund sieben Kilogramm Marihuana geschrieben. Es sind aber rund fünf Kilogramm. Wir haben dies in der Pressemitteilung korrigiert.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4825553

