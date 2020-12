Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS - Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Vorbeifahren Auto gestreift (15.12.2020)

SchwenningenSchwenningen (ots)

Zu einem Unfall mit rund 2.500 Euro Sachschaden ist es am Dienstag gegen 14.15 Uhr auf der Bildackerstraße gekommen. Eine 30-jährige Opel Astra-Fahrerin fuhr hinter einem 82-jährigen VW UP-Fahrer, der in die Engelstraße abbog. Wegen Gegenverkehrs musste der Mann jedoch noch im Einmündungsbereich halten. Die Opel-Fahrerin fuhr geradeaus auf der Bildackerstraße weiter, wobei es zu einer Berührung zwischen ihrem Auto und dem VW UP kam. Beide Unfallbeteiligten machten zum Unfallhergang widersprüchliche Angaben, weshalb die Polizei Fahrer und Fahrerin anzeigte. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro am VW und rund 1.500 Euro am Opel. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

