Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach - Langenrain

Landkreis Konstanz) Dachstuhlbrand in Restaurant (15.12.2020)

Allensbach-LangenrainAllensbach-Langenrain (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 19.40 Uhr in Langenrain zum Dachstuhlbrand in einem Restaurant. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt ursächlich sein. Der 50-jährige Inhaber der Gaststätte zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Durch die Freiwillige Feuerwehr Allensbach konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern weiterhin an.

