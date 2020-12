Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall im Kreisverkehr (16.12.2020)

Bad DürrheimBad Dürrheim (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich heute gegen 12.30 Uhr im Kreisverkehr Scheffel-/Ludwig-/Salinenstraße ereignet. Ein 82-jähriger Ford-Fahrer fuhr von der Salinenstraße kommend in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah er wegen der tiefstehenden Sonne einen vor ihm fahrenden 26-Jährigen, der mit einem Volvo aus dem Kreisverkehr in die Ludwigstraße einbiegen wollte und fuhr auf. Beim Unfall entstand an beiden Autos Sachschaden von jeweils rund 2.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

