Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen

Landkreis Konstanz) Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt (15.12.2020)

ÖhningenÖhningen (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von über 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 12.00 Uhr in der Steiner Straße. Eine 87-jährige Autofahrerin war in Richtung Wangen unterwegs, als sie auf Höhe der Einmündung "An der Stalden" aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen ein entgegenkommendes Auto einer 45-jährigen Frau prallte. Durch den Zusammenstoß wurde die 45-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

