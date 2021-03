Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Bargeld aus Kasse gestohlen - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Freitagnachmittag (26.03.2021) hat ein unbekannter Täter in einem Lebensmittelmarkt an der Sandstraße in Kinonähe Bargeld aus einer Kasse gestohlen.

Eine Mitarbeiterin sortierte gerade das Geld, als der Dieb in die offene Kasse griff. Anschließend flüchtete er.

Er wurde wie folgt beschrieben:

- schwarze kurze Haare - Bart - blaue Jeans (teilweise zerrissen) - schwarze Schuhe - blaue Jacke

Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell