POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven vom 13.08.-15.08.2021

Sachbeschädigung / Zeugenaufruf

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem Gelände eines Autohauses in der Straße An der Junkerei verschafft. Dort wurden zwei Glasscheiben durch das Einwerfen mittels mitgebrachter Steine beschädigt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bitte mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung setzen.

Diebstahl eines Gasgrills

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Paul-Klee-Straße durch bisher unbekannte Täter im Außenbereich eines Einfamilienhauses ein Gasgrill entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein geparkter Pkw in der Bremer Straße durch bisher unbekannte Täter mit einem unbekannten spitzen Gegenstand verkratzt.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, zwischen 01:00 Uhr-01:15 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, wie ein Pkw an der Einmündung Weserstraße/Banter Weg gegen einen dortigen Ampelmast einer Fußgängerampel gefahren sei und diesen dabei beschädigt habe. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw, mögliches Fabrikat VW, gehandelt haben. Der Fahrzeugführer hat sich nach der Verursachung des Schadens vom Verkehrsunfallort entfernt. Hinweise von weiteren Zeugen bitte an die Polizei Wilhelmshaven.

Körperverletzungsdelikt

Am Samstag kam es um 13:50 Uhr, in Höhe einer dortigen Bushaltestelle in der Posener Straße / Möwenstraße zu einem wechselseitigen Körperverletzungsdelikt zwischen zwei Frauen. In diesem Zusammenhang werden zwei unabhängige Zeuginnen gesucht, welche zur Tatzeit in der nahegelegenen Bushaltestelle gesessen haben. Diese sollen sich bei der Polizei Wilhelmshaven melden.

