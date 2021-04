Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zweimal am selben Tag festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt/- Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (13.04.2021) erneut einen 42-Jährigen festgenommen, der bereits am Montag (12.04.2021) wegen Sachbeschädigungsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war (siehe auch https://t1p.de/7cai). Der Tatverdächtige sollte, nachdem die Beamten ihn am Vortag in Gewahrsam genommen hatten, um 06.00 Uhr auf freien Fuß gesetzt werden. Beim Durchqueren des Innenhofs wurde der 42-Jährige plötzlich aggressiv und schlug unvermittelt mit seinem Gürtel auf die Windschutzscheibe eines geparkten Dienstfahrzeugs ein, sodass die Scheibe zersplitterte. Die Beamten nahmen den aggressiven Mann fest und brachten ihn erneut in den Polizeigewahrsam. Dabei mussten die Beamten auch vom Einsatzstock Gebrauch machen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde am Dienstag ein beschleunigtes Verfahren gegen den rumänischen Staatsbürger durchgeführt, in dessen Rahmen er vom Amtsgericht Stuttgart zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Im Anschluss an die Verhandlung setzten ihn die Beamten auf freien Fuß. Kurze Zeit später beschädigte der Tatverdächtige erneut ein Fahrzeug, das in der Neckarstraße geparkt war. Die Beamten nahmen den Mann erneut fest und brachten ihn in den Polizeigewahrsam. Er wird im Laufe des Mittwochs (14.04.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

