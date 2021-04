Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 18-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend (13.04.2021) eine 18-Jährige in einer S-Bahn sexuell belästigt. Die junge Frau war gegen 23.15 Uhr mit der S4 in Richtung Backnang unterwegs, als der offenbar alkoholisierte unbekannte Täter zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Nordbahnhof in ihr Abteil kam und sie nach Alkohol fragte. Als die 18-Jährige dies verneinte, soll sie der Unbekannte an Schulter und Brust berührt haben. Die 18-Jährige stieg daraufhin an der Haltestelle Nordbahnhof aus, um dann von Zuhause aus Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Der Täter soll zwischen 30 und 50 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 bei der Bundespolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell