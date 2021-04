Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Hotel eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind am Montag (12.04.2021) oder Dienstag (13.04.2021) in ein Hotel an der Marbacher Straße eingebrochen und offenbar ohne Beute geflüchtet. Die Täter gelangten zwischen Montag, 22.00 Uhr und Dienstag, 20.00 Uhr durch eine aufgehebelte Seitentür in das Hotel. Im Gastraum versuchten sie erfolglos, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen und flüchteten unerkannt. Der Betreiber des Hotels bemerkte am Montag, zwischen 07.00 Uhr und 07.30 Uhr einen unbekannten Mann, der offenbar über eine offenstehende Tür in das Gebäude gelangt war. Der Unbekannte fragte den Besitzer, ob das Hotel geöffnet habe. Als dieser verneinte verließ der Mann daraufhin wieder das Gebäude. Ob er mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Er soll etwa 170 Zentimeter groß sein, eine kräftige Statur und sehr kurze, dunkle Haare haben. Der Unbekannte soll mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

