Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen räuberischen Dieb vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 19-Jähriger hat in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (14.04.2021) offenbar Medikamente aus einem Behandlungszimmer in der Notaufnahme eines Krankenhauses an der Auerbachstraße gestohlen und sich anschließend heftig gewehrt. Der 19-jährige Mann war gegen 01.00 Uhr mit einem Rettungswagen in die Notaufnahme eingeliefert worden und befand sich in einem dortigen Behandlungszimmer. Als er kurzzeitig alleine war, stahl er offenbar Medikamente aus einem Schrank, was ein 44-jähriger Sicherheitsmitarbeiter beobachtete. Als er den jungen Mann darauf ansprach, ergriff dieser die Flucht, konnte jedoch vom anwesenden Personal aufgehalten werden. Dabei kam es zu einem Gerangel, wobei der 19-Jährige den 44-jährigen Mitarbeiter an der Hand verletzte. Alarmierte Polizeibeamte brachten den Mann in eine psychiatrische Klinik.

