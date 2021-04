Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Schwarzfahrer wehrt sich gegen Kontrolle

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (13.04.2021) einen 32-Jährigen am Hauptbahnhof vorläufig festgenommen, nachdem er ohne Fahrschein mit dem Bus gefahren ist und sich gegen eine Fahrkartenkontrolle gewehrt haben soll. Der 32-jährige Mann fuhr gegen 16.15 Uhr mit dem Bus in Richtung Hauptbahnhof, als die Fahrscheine kontrolliert werden sollten. Da der Tatverdächtige offenbar keinen gültigen Fahrschein hatte, wollte er nachträglich beim Busfahrer einen Fahrschein kaufen. Als ihn die Kontrolleure ansprachen, versuchte er den Bus zu verlassen, was die Kontrolleure verhinderten. An der Haltestelle Hauptbahnhof drängte sich der Mann an den Kontrolleuren vorbei und es kam zu einem Gerangel zwischen den Beteiligten. Polizeibeamte brachten den 32-jährigen zum Polizeirevier, wo er nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen wurde.

