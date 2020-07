Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßlicher Ladendieb auf frischer Tat erwischt und festgenommen

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Die Polizei hat am Dienstag, 7. Juli, in einem Kaufhaus am Willy-Brandt-Platz einen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. Gegen 19 Uhr beobachteten zwei Ladendetektive, wie der 22-Jährige einen leer aussehenden Rucksack trug und mit verschiedenen Kleidungs- und Sportartikeln eine Umkleidekabine betrat. Anschließend verließ er die Kabine wieder und hatte nun lediglich einen Football in der Hand. Als der 22-Jährige das Geschäft durch einen Notausgang verlassen wollte, sprachen die beiden Ladendetektive ihn an und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er wurde festgenommen und wird im Rahmen des beschleunigten Verfahrens einem Richter vorgeführt. /bw

