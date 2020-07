Polizei Essen

POL-E: Essen: Radfahrer (66) wird von LKW geschnitten, stürzt und verletzt sich schwer - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45257 E.-Kupferdreh: Am 19. Juni, gegen 12 Uhr, stürzte ein 66-jähriger Mann, nachdem er von einem LKW auf der Straße "Deilbachtal" geschnitten wurde. Der Radfahrer fuhr rechtsseitig auf der Straße "Deilbachtal", als ein LKW mit weißem Auflieger zum Überholvorgang ansetzte. Der LKW fuhr so dicht an dem 66-Jährigen vorbei, dass dieser auswich und auf den Gehweg stürzte. Eine Berührung zwischen dem LKW und dem Radfahrer fand nicht statt. Der Radfahrer verletzte sich durch den Sturz schwerer als zunächst angenommen. Deshalb sucht die Polizei nun mit Hilfe der Öffentlichkeit nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder zum LKW machen können. Unmittelbar nach dem Unfall sollen mehrere Passanten sich um den Radfahrer gekümmert haben. Vor allem die Helfer werden gebeten, sich bei dem Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. /JH

