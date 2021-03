Polizei Hagen

POL-HA: Pizzabote wird Portemonnaie aus Auto geklaut

Hagen (ots)

In der Preinstraße wurde einem 55-jährigen Pizzaboten am Samstagabend seine Geldbörse aus dem Auto gestohlen. Er wollte gegen 21 Uhr das Auto beladen und legte dabei seine schwarze Gastrogeldbörse aus Leder in den Kofferraum. Im weiteren Verlauf wurde er von einer ihm unbekannten, männlichen Person angesprochen und nach Feuer für eine Zigarette gefragt. Plötzlich lief der Jugendliche in Richtung "Im Weinhof" davon - in Begleitung einer weiteren, etwa gleichaltrigen Person, die der Mann vorher nicht wahrgenommen habe. Als er in den Kofferraum schaut, war die Geldbörse, in der sich ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag befand, weg.

Die flüchtigen Täter werden wie folgt beschrieben: Der Jugendliche, der den Pizzaboten angesprochen hatte ist männlich, ca.15 Jahre alt, etwa 150cm groß und hatte blonde Haare. Er war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Die andere Person ist ebenfalls männlich und ca. 15 Jahre alt.

Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (ra)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell