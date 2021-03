Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Diebstahl wegen Schokoriegel

Hagen (ots)

Ein Mann beging am Samstag einen räuberischen Diebstahl in der Mittelstraße. Gegen 16 Uhr sah ein 28-jähriger Mitarbeiter des Marktes, wie der Unbekannte sich einen Schokoriegel in die Jackentasche steckte. Er sprach die Person in einem anderen Gang auf den Diebstahl an und forderte ihn auf, ihm die Ware auszuhändigen. Der Unbekannte wollte jedoch einfach den Supermarkt verlassen, sodass ihn der 28-Jährige am Arm festhielt und aufforderte, stehen zu bleiben. Daraufhin riss sich der Mann los und stieß ihn weg. Es kam zu einer Rangelei. Im weiteren Verlauf flüchtete der Unbekannte aus dem Geschäft. Er war männlich, zwischen 18-20 Jahre alt, ca. 180cm groß, schlank und hatte kurze, schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Jeans sowie eine schwarze Kapuzenjacke mit Steppmuster. Die Polizei Hagen bittet um Zeugenhinweise. Diese werden unter der Rufnummer 02331 -986 2066 entgegengenommen. (ra)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell