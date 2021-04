Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich gestohlenen Traktor wieder gefunden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen/Pforzheim (ots)

Ein Traktor, der Mitte März von einer Wiese an der Udamstraße offenbar gestohlen wurde (siehe auch https://t1p.de/inqv), ist in Pforzheim entdeckt worden. Ein Zeuge rief am Samstag (10.04.2021) die Polizei, nachdem der Traktor etwa vier Wochen auf einem Parkplatz an der Straße Unterer Hardweg im Pforzheimer Stadtteil Huchenfeld stand. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeug um den in Möhringen gestohlenen Traktor handelt. Wie der Traktor nach Pforzheim kam, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei in Stuttgart zu wenden.

