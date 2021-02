Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Verursacher nach Unfallflucht gesucht

Kandel (ots)

Kandel; Am 10.02.2021 kam es um 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Durch Unfallzeugen wurde beobachtet wie ein orangefarbenes Fahrzeug an ein geparktes Fahrzeug stieß. Der Unfallverursacher, bei dem es sich um ein Streufahrzeug mit Schaufelanbau an der Front, gehandelt haben soll, flüchtete von der Unfallstelle. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR

