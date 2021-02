Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinweiler - ohne Führerschein zur Werkstatt

Steinweiler (ots)

Steinweiler; Am 16.02.2021 kontrollierten Polizeibeamte am Ortseingang Steinweiler einen 45-jährigen PKW Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle gab der Fahrer an, dass er nur kurz auf dem Weg zu einem Werkstatttermin sei. Da der Fahrer jedoch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, war die Fahrt an der Kontrollstelle beendet.

