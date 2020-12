Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfall oder Sturz? Polizei sucht Zeugen!

MeinerzhagenMeinerzhagen (ots)

Ein angetrunkener 45-jähriger Mann überquerte am späten Samstagabend den Siepener Weg. Als er gegen 22.25 Uhr von der dortigen Querungshilfe in der Fahrbahnmitte wieder auf die Straße ging, wurde er von einem PKW gestreift. Dieser fuhr den Siepener Weg hinauf. Der Mann stürzte. Mit einer Platzwunde am Kopf kam er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung konnte er wieder heim. Der Autofahrer kam nicht zur Unfallstelle zurück.

Ein nachfolgender Autofahrer hatte gesehen, wie im Siepener Weg ein weißer PKW in der Zufahrt zur Moschee wendete. Möglicherweise handelt es sich dabei um den gesuchten PKW. Dem Zeugen waren zudem mehrere Passanten im Bereich der Unfallstelle aufgefallen, die den Unfall mitbekommen haben könnten. Die bisherigen Angaben zum Unfallhergang sind nur vage. Es ist nicht gänzlich auszuschließen, dass der angetrunkene Mann anderweitig zu Fall kam.

Daher werden dringend sowohl der Fahrer des weißen PKW sowie weitere Zeugen des Geschehens gesucht. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen.

