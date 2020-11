Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sindelfingen: 20-Jähriger nach Durchsuchungsaktion in Untersuchungshaft

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen in Sindelfingen die Wohnung eines 17-Jährigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsucht. Während der Maßnahmen wurde in dem betreffenden Wohnhaus auch ein Kellerraum unter die Lupe genommen. Dort fanden die Beamten eine größere Menge an Sprengstoff. Hierbei handelt es sich unter anderem um etwa drei Kilogramm Selbstlaborat, mehrere Feuerwerkskörper, weitere pyrotechnische Gegenstände und Chemikalien zur Herstellung von Selbstlaboraten. Da der Kellerraum mutmaßlich durch einen 20-Jährigen genutzt wird, wurde dieser sowie die Wohnung des 20-Jährigen in Sindelfingen aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses, durchsucht. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung konnten Kriminalbeamte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zusammen mit hinzugezogenen Delaborierern des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg ebenfalls diverse Feuerwerkskörper, vier Schreckschusswaffen samt Munition, eine Pistole und weitere pyrotechnische Gegenstände auffinden und beschlagnahmen. Im Nachgang haben die Spezialkräfte des LKA aus Sicherheitsgründen einen Teil der aufgefundenen Gegenstände in einem Steinbruch gesprengt. Der 20-Jährige wurde im Anschluss vorläufig festgenommen und am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftbefehl wegen des Verdachts der Vorbereitung eines Explosionsverbrechens, setzte ihn in Vollzug und wies den deutschen Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Gegenwärtig sind die Beweggründe des 20-Jährigen noch völlig unklar. Diesbezüglich dauern die weiteren Ermittlungen sowie die kriminaltechnische Untersuchung der sichergestellten Gegenstände an.

