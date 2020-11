Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zugfahrgäste beleidigen Zugbegleiter und legen sich mit Polizei an; Bondorf: unbekannte Diebe unterwegs

Böblingen: Zugfahrgäste beleidigen Zugbegleiter und legen sich mit Polizei an

Mit drei unangenehmen Passagieren bekam es ein Zugbegleiter am Sonntagabend in einem ICE in Richtung Stuttgart zu tun. Die zwei 25 Jahre alten Männer und ihre 21-jährige Begleiterin, die sich in der 1. Klasse aufhielten, sollten vom dem 41 Jahre alten Zugbegleiter gegen 21.00 Uhr kontrolliert werden. Da sie keine Fahrscheine vorweisen konnte, dem 41-Jährigen ihre Personalien nicht mitteilen wollten, einer der Männer ihn stattdessen beleidigte und sie im Abteil herumrandalierten, wurde die Polizei verständigt. In Böblingen am Bahnhof mussten die drei Tatverdächtigen den Zug verlassen. Polizeiliche Kontrollmaßnahmen erschwerten die drei, indem sie mehrfach unwahre Angaben hinsichtlich ihrer Personalien machten. Die junge Frau schrie darüber hinaus herum. Um die Identitäten der Tatverdächtigen festzustellen, sollten sie zum Polizeirevier Böblingen gebracht werden. Während dieser Maßnahme bedrohte der 25-Jährige, der den Zugbegleiter auch beleidigt hatte, die anwesenden Polizeibeamten. Als die 21-jährige Frau zum Streifenwagen gebracht wurde, stemmte sie sich mit aller Kraft entgegen der Laufrichtung. Im Streifenwagen versuchte sie, die angelegten Handschließen los zu werden und sich aus dem Sicherheitsgurt herauszuwinden. Hierbei gelang es ihr, sich ihre Mund-Nase-Maske herunterzuziehen. Während eine Beamtin ihr diese wieder richtig aufsetzte, versuchte die 21-Jährige sie durch einen Biss in die Hand zu verletzten. Glücklicherweise gelang es ihr jedoch nicht. Die Tatverdächtige randalierten nun weiter im Streifenfahrzeug herum. Sie musste im weiteren Verlauf vor dem Streifenwagen zu Boden gebracht werden, wobei sie die Beamten beleidigte. Anschließend war der Transport zum Polizeirevier möglich. Dort konnten die Personalien der drei Personen, die allesamt alkoholisiert waren, zweifelsfrei festgestellt werden. Während dieser Maßnahmen beleidigte derselbe 25-Jährige die Polizisten nun auch. Die beiden Männer wurden im Anschluss auf freien Fuß entlassen. Auf beide kommt eine Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen sowie falscher Namensangabe zu. Außerdem muss der betreffende 25-Jährige auch mit einer Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung rechnen. Die 21 Jahre alte Frau musste den Rest der Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Sie wird sich ebenfalls wegen Erschleichens von Leistungen und falscher Namensangabe sowie Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Bondorf: unbekannte Diebe in der Hochdorfer und der Alte Herrenberg Straße unterwegs

In der Nacht zum Samstag suchten noch unbekannte Diebe die Hochdorfer und die Alte Herrenberger Straße in Bondorf heim. In der Alte Herrenberger Straße öffneten sie auf noch ungeklärte Weise einen geparkten Mercedes und stahlen einen Geldbeutel aus dem Fahrzeug. In dem Portemonnaie befand sich ein dreistelliger Bargeldbetrag, persönliche Dokumente sowie Schmuck. Aus einem Audi, der in der Hochdorfer Straße vor einem Wohnhaus stand, entwendeten die Täter ein Kartenetui, in dem sich diverse Kundenkarten sowie ein zweistelliger Bargeldbetrag aufbewahrt wurden. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist hier ebenfalls noch ungeklärt. Einem Zeugen waren gegen 00.30 Uhr in der Alte Nagolder Straße vier Personen aufgefallen. Es handelt sich um junge Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren, die Jogginghosen und Baseballkappen trugen. Ob es sich hierbei um Tatverdächtige handelt, steht abschließend noch nicht fest. Weitere Hinweise nimmt der Polizeiposten Gäu, Tel. 07032/95491-0, entgegen. Insbesondere werden auch weitere Geschädigten gebeten, sich zu melden.

