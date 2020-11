POL-LB: Brand im Kellerraum in Marbach

Polizeipräsidium Ludwigsburg

In der Nacht zum Sonntag wurde gegen 0.44 Uhr ein Brand in einem Gebäude in der Güntterstraße gemeldet. Im Kellerraum wurde durch die Feuerwehr Marbach, welche mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort waren, eine kokelnde Tonne festgestellt. In dieser Tonne waren Chemikalien eines Friseursalons gelagert, welche sich aus bislang unbekannter Ursache entzündet hatten. Die Tonne konnte ins Freien gebracht und gelöscht werden. Durch die chemische Reaktion des Stoffes kam es zu Ablagerungen am Gebäude, welches dies bis zur Reinigung unbewohnbar machen. Es wurde niemand verletzt. Eine Gefahr für umliegende Häuser oder Anwohner bestand nicht. Eine 65-jährige Bewohnerin kam in einem Hotel unter. Der Schaden durch die Verschmutzung im Haus beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

