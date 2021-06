Polizei Gütersloh

POL-GT: 15-jähriger Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am Montagmorgen (14.06., 08.25 Uhr) beabsichtigte ein 15-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Rad aus Richtung Verl kommend von der Kaunitzer Straße nach rechts in die Ostritzer Straße abzubiegen. In Höhe einer dortigen Querungshilfe stürzte der Jugendliche aus bislang unbekannter Ursache auf die Straße. Mit schweren Verletzungen wurde der Schloß Holte-Stukenbrocker mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus eingeliefert.

