Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Couragierter Zeuge angegriffen und leicht verletzt - Hinweise erbeten

KrefeldKrefeld (ots)

Am gestrigen Mittwoch (11. November 2020) hat ein Unbekannter an einer Haltestelle mehrere Schüler belästigt. Als ein Zeuge ihn ansprach, wurde er geschlagen und leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 13:15 Uhr warteten mehrere Schüler an einer Haltestelle der Uerdinger Straße, Nähe Kaiserstraße. Außerdem hielten sich dort ein Lehrer (33) der Gesamtschule Kaiserplatz und eine Jugendliche auf. Sie beobachteten einen Mann, der sich vor den Augen der Kinder in den Schritt griff. Der Lehrer sprach den Unbekannten darauf an und stellte ihn zur Rede. In dem Moment schlug dieser ihm gegen die Brust und entfernte sich in Richtung Kaiserstraße.

Der couragierte Lehrer wurde leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische Hilfe vor Ort. Zudem fiel seine Brille zu Boden und wurde dabei beschädigt.

Der Täter war etwa 35 bis 40 Jahre alt. Er trug eine weiße Hose, eine schwarze Jacke und schwarze Schuhe sowie eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 02151/6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (542)

